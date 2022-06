Ucraina | Banca Centrale alza i tassi dal 10 al 25%

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ladell'(Nbu) hato il costo del denaro dal 10 al 25% nel suo primo intervento dopo 4 mesi, ossia dall'attacco russo dello scorso 24 febbraio. Lo si legge in una nota ...

Agenzia ANSA

La Banca Centrale dell'Ucraina (Nbu) ha alzato il costo del denaro dal 10 al 25% nel suo primo intervento dopo 4 mesi, ossia dall'attacco russo dello scorso 24 febbraio. Lo si legge in una nota comparsa ...