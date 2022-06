Trevisan, Parigi è solo l'inizio: 'Ho in già in mente nuovi traguardi' (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa volta Martina continua a sorridere. La sconfitta contro Coco Gauff nella semifinale del Roland Garros fa male, sì, ma è una grande spinta per il futuro: "A un certo punto sono calata ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Questa volta Martina continua a sorridere. La sconfitta contro Coco Gauff nella semifinale del Roland Garros fa male, sì, ma è una grande spinta per il futuro: "A un certo punto sono calata ...

Advertising

Eurosport_IT : Martina #Trevisan esce col sorriso dal Philippe Chatrier di Parigi, consapevole del suo percorso, della sua crescit… - DAZN_IT : Martina facci sognare ?????? #Trevisan tra poco in campo contro la 18enne statunitense Cori #Gauff per provare a raggi… - LiaCapizzi : Giusto così. Coco Gauff ha strameritato, il suo tennis è superiore (anche se l'atteggiamento fastidiosetto di inizi… - baldo_nicola_tn : RT @GeorgeSpalluto: Tutti in piedi per Martina Trevisan. Esempio di vita, prima ancora che grandissima atleta. Che con il sorriso ha illumi… - carellarocco : RT @Eurosport_IT: Martina #Trevisan esce col sorriso dal Philippe Chatrier di Parigi, consapevole del suo percorso, della sua crescita e di… -