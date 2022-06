Traffico Roma del 02-06-2022 ore 18:30 (Di giovedì 2 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione cominciato il rientro a causa di quanti hanno trascorso la giornata di festa fuori porta primi rallentamenti a tratti sulla Cristoforo Colombo Dall’Ara Honda sino al bivio di via di Malafede intenso Anche il Traffico con cosa tratti sul litorale tra anche a te Fusano e Torvaianica la polizia locale Ci segnala un incidente lungo la litoranea all’altezza di via del Lido di Castel Porziano altro incidente nella zona di Casalotti via di Boccea all’altezza di via della Maglianella raccomandiamo le dovute attenzioni però Focene Fiumicino code a tratti in via Coccia di Morto poi sulla Roma Fiumicino abbiamo coda all’altezza del Bivio di immissione per il raccordo anulare per chi proviene da Fiumicino nessuna segnalazione Invece sul raccordo benché il Traffico si indica in aumento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione cominciato il rientro a causa di quanti hanno trascorso la giornata di festa fuori porta primi rallentamenti a tratti sulla Cristoforo Colombo Dall’Ara Honda sino al bivio di via di Malafede intenso Anche ilcon cosa tratti sul litorale tra anche a te Fusano e Torvaianica la polizia locale Ci segnala un incidente lungo la litoranea all’altezza di via del Lido di Castel Porziano altro incidente nella zona di Casalotti via di Boccea all’altezza di via della Maglianella raccomandiamo le dovute attenzioni però Focene Fiumicino code a tratti in via Coccia di Morto poi sullaFiumicino abbiamo coda all’altezza del Bivio di immissione per il raccordo anulare per chi proviene da Fiumicino nessuna segnalazione Invece sul raccordo benché ilsi indica in aumento ...

