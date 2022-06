Sindaco Mariupol, funzionario ucraino giustiziato da russi (Di giovedì 2 giugno 2022) "Nel distretto di Mariupol, le forze russe di occupazione uccidono o mettono in prigione amministratori pubblici, funzionari, volontari ucraini, chiunque si rifiuti di collaborare". Lo ha scritto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) "Nel distretto di, le forze russe di occupazione uccidono o mettono in prigione amministratori pubblici, funzionari, volontari ucraini, chiunque si rifiuti di collaborare". Lo ha scritto il ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il con… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mariupol 'i russi buttano cadaveri di ucraini in un supermercato'. Lo afferma Petro Andriushenko, consi… - iconanews : Sindaco Mariupol, funzionario ucraino giustiziato da russi - Rosabianca123 : RT @Gianl1974: Gli occupanti costringono i residenti di Mariupol a lavorare per l'acqua. Lo ha riferito il sindaco di Mariupol Vadym Boyche… - Vannini2016 : RT @Gianl1974: Gli occupanti costringono i residenti di Mariupol a lavorare per l'acqua. Lo ha riferito il sindaco di Mariupol Vadym Boyche… -