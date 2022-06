Salernitana, spunta il nome di Cannavaro se va via Nicola: le ultime (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel caos improvviso in casa Salernitana, spunta anche il nome di Fabio Cannavaro in caso di addio di Nicola In casa Salernitana è scoppiato il caso. Annunciato oggi la separazione con Walter Sabatini, alla quale potrebbe presto seguire quella del tecnico Davide Nicola, tra i protagonisti della salvezza. Secondo Sportitalia, il presidente Iervolino starebbe pensando di affidare la panchina a Fabio Cannavaro. L’ex Juve tornerebbe così in Serie A nelle nuove vesti di allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel caos improvviso in casaanche ildi Fabioin caso di addio diIn casaè scoppiato il caso. Annunciato oggi la separazione con Walter Sabatini, alla quale potrebbe presto seguire quella del tecnico Davide, tra i protagonisti della salvezza. Secondo Sportitalia, il presidente Iervolino starebbe pensando di affidare la panchina a Fabio. L’ex Juve tornerebbe così in Serie A nelle nuove vesti di allenatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

