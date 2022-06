Piqué e Shakira in crisi: la cantante ha scoperto un tradimento (Di giovedì 2 giugno 2022) La storia fra Shakira e Gerard Piqué pare sia ormai giunta al capolinea. Si vocifera di un presunto tradimento con una ragazza più giovane che, la cantante, avrebbe scoperto. Piqué e Shakira in crisi: è un addio? La causa della crisi fra pare sia un presunto tradimento da parte del calciatore del Barcellona. Tuttavia, ancora, la coppia non ha commentato la notizia, né in positivo né in negativo, seppur pare ci siano numerosi indizi e segnali che ne confermerebbero il triste epilogo. A lanciare questa notizia inaspettata è stato il magazine sportivo El Periodico; secondo El Periodico,infatti, la cantante avrebbe colto in flagrante il cacialtore con un’altra donna. Il magazine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 giugno 2022) La storia frae Gerardpare sia ormai giunta al capolinea. Si vocifera di un presuntocon una ragazza più giovane che, la, avrebbein: è un addio? La causa dellafra pare sia un presuntoda parte del calciatore del Barcellona. Tuttavia, ancora, la coppia non ha commentato la notizia, né in positivo né in negativo, seppur pare ci siano numerosi indizi e segnali che ne confermerebbero il triste epilogo. A lanciare questa notizia inaspettata è stato il magazine sportivo El Periodico; secondo El Periodico,infatti, laavrebbe colto in flagrante il cacialtore con un’altra donna. Il magazine ...

Advertising

repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - nachofdez03 : QUE PIQUE LE PUSO LOS CUERNOS A SHAKIRA CON LA HERMANA DE GAVI SHSJWIWNXJWWJJDDJSJEEKDIWJWJDJSKWOFBDJSJ - AlexiaSSL : RT @Dottore1926: L’entourage di #Pique sta cercando di salvare il matrimonio tra il campione spagnolo e #Shakira. Inviato un video alla ca… - frameeme1 : RT @HopeSlash: MA IN CHE SENSO PIQUÉ HA TRADITO SHAKIRA? MA IO MI FIDAVO DI LUI Aspettavo solo che i due si lasciassero civilmente per intr… - VivyEbs : Pique… ma che c’hai testa? Le scimmie urlatrici! I buchi neri?Come ti viene in mente di tradire #Shakira waka waka… -

Shakira - Piqué, è rottura: colpa di un tradimento - Magazine - quotidiano.net Solo suggestione o sta parlando proprio del giocatore Shakira e Piqué si sono conosciuti nel 2010 in Sudafrica , quando il calciatore spagnolo ha preso parte alla realizzazione del video dell'inno ... Shakira e Piquè si lasciano dopo 12 anni: clamorosa indiscrezione dalla Spagna Secondo El Periodico, che cita fonti vicine alla coppia, Shakira avrebbe scoperto un tradimento da parte del compagno. Piquè sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonde ... Sky Tg24 Solo suggestione o sta parlando proprio del giocatoresi sono conosciuti nel 2010 in Sudafrica , quando il calciatore spagnolo ha preso parte alla realizzazione del video dell'inno ...Secondo El Periodico, che cita fonti vicine alla coppia,avrebbe scoperto un tradimento da parte del compagno. Piquè sarebbe stato visto più volte frequentare night club fino a notte fonde ... Shakira, un robot misterioso è apparso nei suoi video