"Non prendete impegni perché...". L'annuncio di Mengoni spiazza tutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Ha vinto il Power Hits Estate 2021 con "Ma stasera" ma ora è pronto a tornare all'Arena di Verona. Marco Mengoni, cantante di Ronciglione con una vittoria a Sanremo alle spalle e tanti successi, annuncia a “The Flight” su RTL 102.5 di voler tornare al Power Hits Estate 2022. Si tratta dell'evento che decreterà il tormentone dell'estate e andrà in scena il 31 agosto 2022 all'Arena di Verona. Dopo il grande successo delle precedenti 5 edizioni torna l'imperdibile appuntamento con “Power Hits Estate”, punto di riferimento per l'estate in musica, vinto lo scorso anno proprio da Marco Mengoni con il brano “Ma Stasera”. Il cantautore ha ricordato così la sua vittoria: “Auguro ai futuri vincitori o al futuro vincitore di alzare il volume. Mi piacerebbe che "No Stress" ricevesse questo premio. Ci sarò e ci sarà anche l'Arena super piena”. Parte ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Ha vinto il Power Hits Estate 2021 con "Ma stasera" ma ora è pronto a tornare all'Arena di Verona. Marco, cantante di Ronciglione con una vittoria a Sanremo alle spalle e tanti successi, annuncia a “The Flight” su RTL 102.5 di voler tornare al Power Hits Estate 2022. Si tratta dell'evento che decreterà il tormentone dell'estate e andrà in scena il 31 agosto 2022 all'Arena di Verona. Dopo il grande successo delle precedenti 5 edizioni torna l'imperdibile appuntamento con “Power Hits Estate”, punto di riferimento per l'estate in musica, vinto lo scorso anno proprio da Marcocon il brano “Ma Stasera”. Il cantautore ha ricordato così la sua vittoria: “Auguro ai futuri vincitori o al futuro vincitore di alzare il volume. Mi piacerebbe che "No Stress" ricevesse questo premio. Ci sarò e ci sarà anche l'Arena super piena”. Parte ...

