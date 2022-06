Nazionale, sei azzurri lasciano il ritiro: fra questi Jorginho e Verratti (Di giovedì 2 giugno 2022) Sei azzurri lasciano il ritiro della Nazionale. Dopo la finalissima Uefa-Conmebol contro l’Argentina (persa con un secco 3-0) a Wembley, sei titolari tornano a casa. A lasciare il ritiro azzurro di Coverciano sono Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti. La squadra del Ct Mancini, rientrata a Firenze, svolgerà un allenamento nel pomeriggio in vista della partita contro la Germania in Nations League, prevista sabato a Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Seiildella. Dopo la finalissima Uefa-Conmebol contro l’Argentina (persa con un secco 3-0) a Wembley, sei titolari tornano a casa. A lasciare ilazzurro di Coverciano sono Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne,. La squadra del Ct Mancini, rientrata a Firenze, svolgerà un allenamento nel pomeriggio in vista della partita contro la Germania in Nations League, prevista sabato a Bologna. SportFace.

