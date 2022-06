Napoli, Zielinski non è intoccabile, Luis Alberto non è incedibile e quindi ... (Di giovedì 2 giugno 2022) Lazio, Sarri punta Piotr Zielinski, ma dipende da Luis Alberto Il sito Alfredopedullà.com riferisce che Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con la Lazio e ora aspetta un mercato all’altezza delle sue ambizioni. Abbiamo fatto i nomi: Carnesecchi è la priorità per la porta, Sarri spera che si riapra e si concluda la pratica Romagnoli (c’è Acerbi a caccia di destinazione), per la fascia sinistra il sogno resta Emerson Palmieri, per l’attacco si confida di andare all’assalto di Mertens se non rinnovasse con il Napoli. E poi, il centrocampo: Marcos Antonio è questione di dettagli, Ilic piace moltissimo, la speranza è quella di trattenere Milinkovic-Savic ma bisogna aspettare. E occhio alle sorprese: un nome che stuzzica il Comandante è quello di Zielinski. Abbiamo spiegato la situazione del ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Lazio, Sarri punta Piotr, ma dipende daIl sito Alfredopedullà.com riferisce che Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con la Lazio e ora aspetta un mercato all’altezza delle sue ambizioni. Abbiamo fatto i nomi: Carnesecchi è la priorità per la porta, Sarri spera che si riapra e si concluda la pratica Romagnoli (c’è Acerbi a caccia di destinazione), per la fascia sinistra il sogno resta Emerson Palmieri, per l’attacco si confida di andare all’assalto di Mertens se non rinnovasse con il. E poi, il centrocampo: Marcos Antonio è questione di dettagli, Ilic piace moltissimo, la speranza è quella di trattenere Milinkovic-Savic ma bisogna aspettare. E occhio alle sorprese: un nome che stuzzica il Comandante è quello di. Abbiamo spiegato la situazione del ...

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - Bianca34874951 : RT @AlfredoPedulla: Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come #Mert… - Texano41168552 : #Zielinski sarebbe un colpo da 10! Qualche contatto c’è stato veramente tra le società ma reputo questa un operazio… - allgoalsnapoli : Da Roma - Luis Alberto al Napoli per Zielinski, si lavora allo scambio con la Lazio #forzanapolisempre… - Giacomobacci2 : RT @AlfredoPedulla: Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come #Mert… -