MX2 | continua la lotta Geerts-Vialle ma adesso il francese è davanti e in casa può allungare Adamo cerca conferme

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 giugno 2022) La MX2 prosegue, senza sosta, con il Gran Premio di Francia 2022, presso il circuito Raymond Demy di Ernée, e lo fa sempre più nel segno del duello franco-belga tra Tome Jago; in Spagna la gerarchia in classifica è stata ribaltata, con ilche ha messo a segno una doppietta portandosi in prima posizione. Il belga, invece, ha subito quasi un passaggio a vuoto in gara-1, nella quale non è andato oltre il nono posto (risultato per nulla all’altezza di un pilota come lui) condizionata dall’errore praticamente alle battute iniziali della corsa, a conseguenza del quale è stato costretto a rimontare per raggiungere il piazzamento in top 10. Decisamente migliore il suo rendimento in gara-2, chiusa al secondo posto. Non ha sbagliato praticamente nulla, invece, Tom: doppietta per il ...