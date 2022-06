‘Le sorelle Ti’: a Ostia giochi, storie e ricette per bambini per la presentazione del libro di Morena Mancinelli (Di giovedì 2 giugno 2022) Le sorelle Ti, fortunato libro della giornalista Morena Mancinelli, che sta avendo grande successo in virtù dell’idea di unire storie e ricette, arriva a Ostia.Sabato 4 giugno, infatti, sarà presentato alla Biblioteca Elsa Morante con un laboratorio, come d’abitudine, interattivo e partecipativo. L’autrice intratterrà i bambini con giochi semplici, quelli di una volta, amati da tutti. Seguirà il disegno a tema e, infine, una gustosa merenda ispirata alle ricette del libro, offerta dalla casa editrice Ag Book Publishing di Angela Cristofaro e Stefano Sassu. Prima di salutare i bambini, Morena Mancinelli lascerà loro, come sempre nei suoi incontri, una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022) LeTi, fortunatodella giornalista, che sta avendo grande successo in virtù dell’idea di unire, arriva a.Sabato 4 giugno, infatti, sarà presentato alla Biblioteca Elsa Morante con un laboratorio, come d’abitudine, interattivo e partecipativo. L’autrice intratterrà iconsemplici, quelli di una volta, amati da tutti. Seguirà il disegno a tema e, infine, una gustosa merenda ispirata alledel, offerta dalla casa editrice Ag Book Publishing di Angela Cristofaro e Stefano Sassu. Prima di salutare ilascerà loro, come sempre nei suoi incontri, una ...

golf, Ladies Italian Open le sorelle Metraux al comando - Sport - Altri Sport - quotidiano.net Kim Morgane Metraux Il Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte è iniziato nel segno delle sorelle Metraux, Morgane e Kim. Le proette svizzere ma con origini italiane, dopo il primo giro sul percorso di Margara guidano la classifica con 67 ( - 5) colpi al fianco della svedese Sofie Bringner. Ladies Open, che brava baby Melgrati: è quarta a due colpi dalla vetta LA CLASSIFICA In vetta le sorelle Métraux, Morgane e Kim, svizzere di Losanna. Molto legate ma attualmente separate perché in forza a due diversi tour. Morgan, più piccola di due anni (classe 1997)...