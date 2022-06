Il Ppe incorona Weber | attende invano Berlusconi e accoglie Emiliano Cronache da Rotterdam

(Di giovedì 2 giugno 2022) Si è concluso ail congresso del Partito popolare europeo che ha scelto Manfredcome guida politica. Con questa elezione il bavarese concentra nelle sue mani una doppia carica: resta infatti capogruppo del partito all’Europarlamento (dove il Ppe è il gruppo di maggioranza relativa anche in questa legislatura) e aggiunge la carica di presidente di una famiglia politica che include 81 partiti di 43 Paesi (sia membri che non membri dell’Unione Europea). Con questo doppio incaricodiventa uno dei maggiori azionisti politici a livello europeo. Negli ultimi due giorni il centro congressi di– lo stesso che ha ospitato l’Eurovision del 2021 – era affollatissimo di delegati, addetti ai lavori, lobbisti, giornalisti , ospiti e osservatori, ma il maggiore fermento si notava nella delegazione ...

