Giubileo di Platino, ecco perché la regina Elisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento (Di giovedì 2 giugno 2022) Sembrava tutto perfetto: il balcone, il giro in carrozza con i principini. Il primo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta II è stato un successo. Ma la sovrana, 96 anni, da qualche tempo non più nella forma smagliante che tutti conoscono, venerdì non parteciperà alla messa di ringraziamento di domani alla cattedrale di Saint Paul di Londra. Una decisione presa in seguito ad un "malessere" fa sapere Buckigham Palace, citato dalla Bbc, che parla di nuove preoccupazioni per la salute della sovrana, che celebra i 70 anni sul trono. "La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere", ha reso noto un portavoce del Palazzo, riporta Sky News.

