(Di giovedì 2 giugno 2022) Pauloha confermato durante la Finalissima il feeling speciale con il calciono. Pur essendo stato relegato in panchina in avvio dal ct dell' Argentina Lionel Scaloni, all'ormai ex ...

Advertising

junews24com : Dybala sul futuro: «Non ho deciso niente». Indizi poi su Di Maria e Lautaro - - sportli26181512 : Dybala, indizi sul futuro: 'Non ho deciso nulla, l'Italia è la mia seconda patria...': Intervistato dopo la Finalis… -

Pauloha confermato durante la Finalissima il feeling speciale con il calcio italiano. Pur essendo stato relegato in panchina in avvio dal ct dell' Argentina Lionel Scaloni, all'ormai ex attaccante ...Glilasciano supporre che saranno almeno quattro gli innesti indispensabili alla Juventus ... Bernardeschi ,), chi probabilmente se ne andrà ( Morata ). In un secondo tempo bisognerà ...Intervistato dopo la Finalissima contro l'Italia, che l'ha visto tornare in gol con l'Argentina dopo quasi tre anni, l'ex juventino non si è sottratto alle domande di mercato ...Se arrivano Lukaku e Dybala, in attacco oltre a Sanchez c'è da cedere qualcuno, l'indiziato è Lautaro che ha mercato in Spagna e in Inghilterra. Spiega infatti il… Leggi ...