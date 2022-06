Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!' (Di giovedì 2 giugno 2022) una vergogna che l'Italia avendo vinto l'Europeo non sia qualificata di diritto al Mondiale. È una follia". Così si è espresso Roberto Baggio, presente all'evento 'Il Talento prende il Volo' nell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) unache l'avendo vinto l'Europeo non siadial. È una follia". Così si è espresso Roberto, presente all'evento 'Il Talento prende il Volo' nell'...

Advertising

leandro_verde : RT @Gazzetta_it: Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!' - capuanogio : “E’ una vergogna che l’#Italia non sia qualificata di diritto al #Mondiale. Una follia”. Magari no, caro #Baggio, p… - sportli26181512 : Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!': Baggio: 'Una vergogna… - yakodidier : RT @Gazzetta_it: Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!' - IrawanCobain : RT @Gazzetta_it: Baggio: 'Una vergogna che l'Italia non sia qualificata di diritto al Mondiale, una follia!' -