A Elon Musk non piace lo smart working (Di giovedì 2 giugno 2022) Ha scritto ai dipendenti di Tesla e SpaceX che dovranno passare «almeno 40 ore» in ufficio ogni settimana e che in caso contrario saranno licenziati Leggi su ilpost (Di giovedì 2 giugno 2022) Ha scritto ai dipendenti di Tesla e SpaceX che dovranno passare «almeno 40 ore» in ufficio ogni settimana e che in caso contrario saranno licenziati

Advertising

CottarelliCPI : Ma perché i media (forse in Italia più che altrove) non fanno che ripetere qualunque cosa Elon Musk abbia da dire s… - Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - fleurfusillee : e a noi non piace elon musk - Robypennny : RT @NicolaPorro: Il fondatore di Tesla, #ElonMusk attacca lo #smartworking. E fa irritare di nuovo le “anime belle” di sinistra ?? @CorradoO… -