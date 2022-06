**2 giugno: Fico, 'proseguire percorso democrazia per tutela diritti negati'** (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Oggi è la festa di tutti gli italiani ed è anche un giorno in cui possiamo e dobbiamo riflettere sulla nuova fase storica che iniziò quel 2 giugno e sul patrimonio civico che abbiamo costruito negli anni, che dobbiamo proteggere e soprattutto promuovere. La Repubblica ha attraversato periodi bui e a fronteggiato sfide complesse. Ed è puntando sui suoi valori che è riuscita a superare le difFicoltà e a cercare in sé stessa una sempre maggiore coesione. Ma esistono ancora diritti negati, diseguaglianze insopportabili, grandi fragilità che avrebbero bisogno di maggiori tutele e cura". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico. "Penso -spiega- a chi è nato e vissuto in Italia ma non ha la nostra cittadinanza, sono giovani perfettamente integrati ma senza il diritto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Oggi è la festa di tutti gli italiani ed è anche un giorno in cui possiamo e dobbiamo riflettere sulla nuova fase storica che iniziò quel 2e sul patrimonio civico che abbiamo costruito negli anni, che dobbiamo proteggere e soprattutto promuovere. La Repubblica ha attraversato periodi bui e a fronteggiato sfide complesse. Ed è puntando sui suoi valori che è riuscita a superare le difltà e a cercare in sé stessa una sempre maggiore coesione. Ma esistono ancora, diseguaglianze insopportabili, grandi fragilità che avrebbero bisogno di maggiori tutele e cura". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto. "Penso -spiega- a chi è nato e vissuto in Italia ma non ha la nostra cittadinanza, sono giovani perfettamente integrati ma senza il diritto ...

