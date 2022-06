Ultime Notizie – Processo abbreviato per Alberto Genovese | sentenza a settembre

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un disturbo “cronico da abuso di sostanze stupefacenti” e una personalità con “tratti istrionici, narcisistici e ossessivo compulsivi” che hanno indebolito la capacità di intendere e volere di. E’ questo il quadro clinico per l’ex mago delle start up imputato a Milano per due violenze sessuali commesse dopo aver reso incoscienti con un mix di cocaina e ketamina le vittime: una di soli 18 anni durante una festa organizzata il 10 ottobre 2020 nella sua ‘Terrazza Sentimento’ a Milano, l’altra, 23 anni, sua ospite in una villa a Ibiza nel luglio precedente. Una ‘diagnosi’ certificata dai professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartoni incaricati dai difensori di redigere una consulenza tecnica che entra nelcondizionato (a una mole di documenti e a una consulenza psicologica) deciso ...

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 18.391 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore -… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, il capitolo portieri sta per volgere al termine: scelto il prossimo titolare ?? ?? Le ultime notizie raccolt… - corgiallorosso : #Roma, pronto un triennale per #Isco - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 18.391 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore - -

"Le24 ore sono state orrende, abbiamo avuto pioggia, grandine, tuoni, fulmini. Le previsioni dicevano pioggerellina, si sono sbagliati" racconta Mary - Jane, 68 anni, armata di pazienza e ...Sono 192.108 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle24 ore. Ieri erano stati 242.060. Il tasso di positività è al 9,57%, stabile rispetto al 10% di ieri. Sono ...Lo ha detto in un'intervista al canale americano Newsmax ripresa da Cnn e Tass. La situazione nell'est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti ...Il Comune scrive all’Autorità Portuale per sollecitare il ripristino della passerella mobile in Darsena, visti i disagi a commercianti, turisti in partenza con le navi della Costa e della Grimaldi e ...