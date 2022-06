(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu (Adnkronos) - "essere, anche in vista delle comunicazioni di Draghi in Parlamento, che sul tema della pace alle condizioni di Kiev, launa. Peraltro la politica internazionale sarà un punto determinante delle future alleanze elettorali”. Lo dice il senatore Pd Andreain merito alle possibili intenzioni del M5s in vista del 21 giugno.

Una coltellata alle spalle della povera. Niente di tutto ciò a questo punto succederà. Ma ... tristemente sulla via del tramonto", ha sintetizzato il senatore Pd Andrea. "Iniziativa ...Così il senatore Pd, Andrea, sull'eventuale viaggio del senatore Salvini in Russia. Ucraina: Marcucci (Pd) a M5s, 'sia chiaro che maggioranza deve avere una voce sola' Roma, 1 giu (Adnkronos) - "Deve essere chiaro, anche in vista delle comunicazioni di Draghi in Parlamento, che sul tema della pace alle condizioni di Kiev, la maggioranza deve avere una voce sola. Per ...Roma, 30 mag. (askanews) - "Salvini a Mosca con la sceneggiatura dell'avvocato Antonio Capuano sembra il film di un Totò crepuscolare, tristemente sulla via del tramonto. Diciamo che missioni e politi ...