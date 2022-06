Ucraina, Gratteri a La7: “A fine guerra circoleranno tante armi pericolose nel mercato nero. Quelle che inviamo non sono tracciabili” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Sicuramente alla fine di questa guerra nel mercato nero ci saranno tante armi e sicuramente ci sarà un problema per la sicurezza in Europa. Le armi che circoleranno sono molto più pericolose e fino a 10 volte più potenti di Quelle del periodo post-guerra in Jugoslavia, quando la ‘ndrangheta andava in quei territori e comprava bazooka e kalashnikov a 750 euro”. È l’allarme pronunciato a “Dimartedì” (La7) dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che aggiunge: “Non c’è tracciabilità di queste armi che vengono consegnate agli ucraini e questo è un problema che il mondo occidentale si deve porre non dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Sicuramente alladi questanelci sarannoe sicuramente ci sarà un problema per la sicurezza in Europa. Lechemolto piùe fino a 10 volte più potenti didel periodo post-in Jugoslavia, quando la ‘ndrangheta andava in quei territori e comprava bazooka e kalashnikov a 750 euro”. È l’allarme pronunciato a “Dimartedì” (La7) dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola, che aggiunge: “Non c’ètà di questeche vengono consegnate agli ucraini e questo è un problema che il mondo occidentale si deve porre non dopo la ...

Advertising

diMartedi : #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della e… - La7tv : #dimartedi Nicola Gratteri sui vantaggi che 'ndrangheta e cosche mafiose potrebbero trarre dalla guerra in Ucraina:… - Bomba2H : RT @diMartedi: #Gratteri su #Ucraina: 'Alla fine della guerra ci saranno sul mercato nero molte più armi rispetto a quelle della ex Jugosla… - LuciaDeVivo2 : RT @lucadecarolis: Gratteri: alcune delle armi che inviamo all'Ucraina torneranno in Italia e andranno alle mafie #Gratteri #dimartedi - MelgerTina : RT @lucadecarolis: Gratteri: alcune delle armi che inviamo all'Ucraina torneranno in Italia e andranno alle mafie #Gratteri #dimartedi -