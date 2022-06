Picchia e reclude in camera figlio di 3 anni, arrestata ++ (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha maltrattato il proprio bambino, di tre anni, perché a suo dire troppo vivace sculacciandolo e chiudendolo nella sua cameretta con solo un secchio colmo di acqua perché potesse bere. Una punizione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ha maltrattato il proprio bambino, di tre, perché a suo dire troppo vivace sculacciandolo e chiudendolo nella sua cameretta con solo un secchio colmo di acqua perché potesse bere. Una punizione ...

