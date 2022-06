‘Mi picchiava se sbagliavo il Padre Nostro’: ex candidato di Fi stupra e sequestra l’ex compagna, il racconto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Urlava a squarciagola tutto il suo dissenso, cercava di mettere in piedi raccolte fondi per combattere la violenza contro le donne, quasi come se fosse un ‘paladino’. Lo stesso uomo, che tra selfie insieme all’influencer Gianluca Vacchi e al parlamentare Antonio Tajani, oggi vive con il braccialetto elettronico anti-stalker. Lui, ex candidato di Forza Italia, Valerio C., avrebbe perseguitato l’ex compagna, una ragazza di 26 anni che stanca si è rivolta alla Polizia per cercare di mettere la parola fine a quell’incubo. Il racconto dell’ex compagna del candidato di Fi Come racconta il quotidiano La Repubblica, i due si erano conosciuti nel settembre 2021 proprio durante un incontro politico. Prima l’amicizia, poi la notte insieme e quel rapporto sempre più stabile. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Urlava a squarciagola tutto il suo dissenso, cercava di mettere in piedi raccolte fondi per combattere la violenza contro le donne, quasi come se fosse un ‘paladino’. Lo stesso uomo, che tra selfie insieme all’influencer Gianluca Vacchi e al parlamentare Antonio Tajani, oggi vive con il braccialetto elettronico anti-stalker. Lui, exdi Forza Italia, Valerio C., avrebbe perseguitato, una ragazza di 26 anni che stanca si è rivolta alla Polizia per cercare di mettere la parola fine a quell’incubo. Ildeldeldi Fi Come racconta il quotidiano La Repubblica, i due si erano conosciuti nel settembre 2021 proprio durante un incontro politico. Prima l’amicizia, poi la notte insieme e quel rapporto sempre più stabile. Il ...

fanpage : Una storia agghiacciante - Repostate21 : 'Mi picchiava se sbagliavo il Padre nostro, diceva che avevo il diavolo in corpo'. Indagato per stalking politico d… - serenel14278447 : 'Mi picchiava se sbagliavo il Padre nostro, diceva che avevo il diavolo in corpo'. Indagato per stalking politico d… - CorriereCitta : ‘Mi picchiava se sbagliavo il Padre Nostro’: ex candidato di Fi stupra e sequestra l’ex compagna, il racconto - vatenacttencass : 'Mi picchiava se sbagliavo il Padre nostro, diceva che avevo il diavolo in corpo'. Indagato per stalking politico d… -