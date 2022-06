Luca e Soraia già in crisi dopo la scelta a Uomini e Donne? Cosa è successo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luca Salatino ha appena compiuto la sua scelta a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Soraia Allam, ma i due sembrerebbero essere già in crisi. In queste ore, infatti, molti utenti del web hanno notato degli strani movimenti da parte dei diretti interessati. Il loro comportamento sta aprendo la pista ad una possibile L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 1 giugno 2022)Salatino ha appena compiuto la sua, la quale è ricaduta suAllam, ma i due sembrerebbero essere già in. In queste ore, infatti, molti utenti del web hanno notato degli strani movimenti da parte dei diretti interessati. Il loro comportamento sta aprendo la pista ad una possibile L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne Soraia e Luca Salatino escono allo scoperto: ecco cosa è successo subito dopo la scelta - #Uomini… - ricciol21194899 : @inc0erente a me non mi piace quella soraia falsa, soraia amica fedrica anche matteo veronica gia da accordo comp… - solphieuniche : RT @uominiedonne: La scelta di Luca è Soraia! ?? #UominieDonne - ricciol21194899 : @inc0erente federica amica soraia stronziiii ....povera bella ragazza Lilli dolce educata calma .. a me piace piu L… - zazoomblog : Uomini e donne: ecco la prima uscita di Luca Salatino e la neo fidanzata Soraia - #Uomini #donne: #prima #uscita -