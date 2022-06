LE FICTION PIÙ VISTE STAGIONE 2021 2022 | PODIO E CLASSIFICA FINALE RAI E MEDIASET

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è chiusa la, mai così ricca di titoli nuovi tra Rai1 e Canale 5. Nessuna novità invece sulle posizioni dellacon le produzioni di Raiche dominano negli ascolti: per trovare una serie di Canale 5, che conferma in ogni caso i segnali di ripresa della scorsa annata, bisogna scendere alla diciottesima posizione con “Fosca Innocenti”. Al primo posto troviamo una novità, “La Sposa”, la miniserie con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, con quasi 6,5 milioni di telespettatori e il 29,11% di share. Al secondo posto, ad un soffio, c’è Luca Argentero con la secondadi “Doc: Nelle Tue Mani” con oltre 6,4 milioni e il 28,89%. Completa il“Don Matteo” che sfiora i 6 milioni con il 29,91% di share. Futuro roseo per la serie Lux ...

... dice Mario Ruggeri, capo scrittura della, intervistato nel numero di Oggi in edicola. 'Le ... che ha preso il posto di Terence Hill nella canonicaamata d'Italia, Ruggeri spiega: 'Raoul ...... oltre a restare disponibile nel catalogo di Raiplay dove si è imposto come uno dei titoli...è una produzione originale Raiplay realizzata da Stand by me in collaborazione con Rai, prodotta ...