Johnny Depp ospite del live di Jeff Beck al Pordenone Blues & Co. Festival 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una nuova sorpresa arriva dal Pordenone Blues & Co. Festival: l'attore statunitense Johnny Depp, in veste di chitarrista, è lo special guest del live di Jeff Beck, live il 20 luglio al Parco San Valentino. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone. Gli spettacoli del tour europeo segneranno le prime date live di Jeff Beck da settembre 2019, quando suono? al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri Festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che entrasse in vigore del ...

