Istat: cresce il Pil a maggio ma sale l’inflazione. Aumentano le donne disoccupate (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nei primi tre mesi del 2022 il Pil è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e del 6,2% rispetto al primo trimestre del 2021. Ma cresce l’inflazione dello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua. Ciò è causato sia dall’aumento dei prezzi dell’energia, sia quello dei generi alimentari: un record che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Nei primi tre mesi del 2022 il Pil è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e del 6,2% rispetto al primo trimestre del 2021. Madello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua. Ciò è causato sia dall’aumento dei prezzi dell’energia, sia quello dei generi alimentari: un record che L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Istat: ad aprile esplosione delle importazioni di prodotti energetici del 193,8% su base annua. Tra i mercati di pr… - Radio1Rai : #Lavoro Ad aprile, secondo i dati @istat_it diminuisce l'occupazione: -12mila, soprattutto donne. Cresce il numero… - RobinHood2204 : @72PaSu @fattoquotidiano Non ha notato un numero particolarmente elevato di decreti e ricorsi al voto di fiducia? N… - logimar_sped : ??A marzo 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per l… - QuelloKeSbrocca : io vengo qui su twitter e leggo 'ah, ho 50 anni e nessuno mi vuole assumere perchè sono vecchio' poi leggo i report… -