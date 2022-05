Il Grande No per un altro modello di vita (Di mercoledì 1 giugno 2022) Hanno trent’anni, sono laureati, svolgono una professione che amano, hanno entrate soddisfacenti, per la media italiana, possono permettersi un mutuo, un figlio in arrivo, vacanze senza esagerazioni, insomma una vita L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Hanno trent’anni, sono laureati, svolgono una professione che amano, hanno entrate soddisfacenti, per la media italiana, possono permettersi un mutuo, un figlio in arrivo, vacanze senza esagerazioni, insomma unaL'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

ValeYellow46 : Dopo avere visto il primo concerto di @vascorossi ad Imola nel 1998,sabato siamo tornati alla mitica Rivazza.è stat… - reportrai3 : 3% su un ammontare di crediti contestati pari a 4,4 miliardi, giusto? Quindi il 3% sarebbe una potenziale truffa pe… - GianlucaVasto : Il Saudita ha dichiarato che vota 5 si al referendum. Per gli svogliati, a questo punto, non serve nemmeno leggere… - gianlui48680666 : @uncutcol Un voglioso culo in attesa del suo grande cazzo ( un po’ troppo tatuato per i miei gusti) - Tiarossi2 : RT @LucaFioretti13: L’agente di #DiMaria incontrerà Cherubini prima di #ItaliaArgentina per trovare un accordo economico. Il Fideo vuole la… -