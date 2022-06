Il giocatore più fumoso: Nicolò Zaniolo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il premio di calciatore più fumoso è senz’altro il più crudele tra quelli che assegniamo alla fine di ogni stagione. Certo, premiare qualcuno come delusione dell’anno (quest’anno Moise Kean) ha un sapore più definitivo, ma nel giocatore più fumoso c’è una sfumatura di crudeltà superiore. fumoso non è soltanto qualcuno che ha giocato male, ma che lo ha fatto in modo fastidioso, portandosi dietro l’inganno perpetuo di una promessa che non può mantenersi. Il giocatore più fumoso è, essenzialmente, un ciarlatano. Qualcuno, si pensa, è caduto in quell’inganno, continua a caderci, e quindi meglio premiarlo per svelarlo agli altri. Rivelare a tutti chi è il giocatore fumoso: un sopravvalutato, uno di cui ancora non si è parlato abbastanza male e su cui ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il premio di calciatore piùè senz’altro il più crudele tra quelli che assegniamo alla fine di ogni stagione. Certo, premiare qualcuno come delusione dell’anno (quest’anno Moise Kean) ha un sapore più definitivo, ma nelpiùc’è una sfumatura di crudeltà superiore.non è soltanto qualcuno che ha giocato male, ma che lo ha fatto in modo fastidioso, portandosi dietro l’inganno perpetuo di una promessa che non può mantenersi. Ilpiùè, essenzialmente, un ciarlatano. Qualcuno, si pensa, è caduto in quell’inganno, continua a caderci, e quindi meglio premiarlo per svelarlo agli altri. Rivelare a tutti chi è il: un sopravvalutato, uno di cui ancora non si è parlato abbastanza male e su cui ...

