Ibis Eremita, suricati e pinguini di Humboldt: ecco perché e quando dare il benvenuto ai nuovi nati del Parco Faunistico Le Cornelle (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Ibis Eremita è una delle specie europee migratrici a più grave rischio estinzione, il pinguino di Humboldt, invece, viene considerato "vulnerabile". Per festeggiare il successo dei programmi di conservazione delle specie attualmente in atto, il Parco rimane aperto anche domani, 2 giugno, dalle ore 9 alle 19

