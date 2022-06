(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il format Idelè pronto ad allargare i suoi orizzonti. Per la prima volta nella storia, il programma approderà in Terra Santa. Idelnella culla del Cristianesimo, su Canale 5, dalle 8:45 circa – post Tg5 – cila prima puntata della nuova edizione de Idel. A differenza degli anni precedenti, il programma assumerà contorni internazionali. Don Davide Banzato è approdato in Terra Santa, nella culla del Cristianesimo. #ore 8:45 o 9 appena finisce il #TG5 su @Canale5Tv iniziamo la nuova edizione speciale internazionale partendo da #Israele insieme a @davidebanzato Acon #idelin ...

Advertising

LovelyTrips_GS : Alla ricerca della stessa vista che il celebre scrittore e poeta France Prešeren (il Dante Alighieri sloveno) defin… - tuttopuntotv : I Viaggi del Cuore, domenica 5 giugno: dove sarà il prossimo viaggio? #ViaggidelCuore #TerraSanta #PapaFrancesco - infoitinterno : I Viaggi del Cuore, domenica 5 giugno: dove sarà il prossimo viaggio? - CHinAzione : RT @USAinazione: Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per ent… - HelpConsumatori : Ponte del #2giugno, Assoturismo: prove di ripartenza per il turismo -

Un romanzo sostenuto da una scrittura brillante (ottimo lavoro di traduzione) in cui compaiono anche opossum albini, dischi volanti, improvvisinel tempo. Una storiaMississippi, Stati ...Insomma, per l'uomofuturo, quello delle auto elettriche e deispaziali, il lavoro alla fine si riduce a un monte ore da svolgere in sede. Con buona pace di chi ragiona per obiettivi e di ...Il lungo ponte del 2 giugno per il 76esimo anniversario della Repubblica si preannuncia particolarmente movimentato per le strade italiane. A partire dal pomeriggio di oggi e, per l’intero fine ...Mercoledì primo giugno al Punk Tank Cafè di piazza Dante a Napoli torna Vincenzo Costantino “Cinaski” con il progetto «Bingo poetico», ospite Alessio Bonomo. «I miei 3 libri diventano “busta 1/2/3”. U ...