I rifugiati ucraini in Russia sono (altre) armi del regime. Le carceri piene e le prove da fabbricare (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le carceri russe sono sovraffollate, non è un problema nuovo, ma nelle ultime settimane sembra più grave del solito. Il quotidiano russo Kommersant, che cerca di rimanere in equili... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lerussesovraffollate, non è un problema nuovo, ma nelle ultime settimane sembra più grave del solito. Il quotidiano russo Kommersant, che cerca di rimanere in equili... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

an12frnc : RT @TV2000it: #Oksana, giovane mamma #ucraina,che ha pregato #Rosario per la #pace con #PapaFrancesco Volontaria della comunità di #SantaS… - imusumarra : RT @TV2000it: #Oksana, giovane mamma #ucraina,che ha pregato #Rosario per la #pace con #PapaFrancesco Volontaria della comunità di #SantaS… - ciaveterotto : RT @GianlucaCastro8: Adesso i tassisti austriaci si rifiutano di trasportare ucraini. Dopo che dei 'rifugiati' - alla guida di costosi SUV… - bigimauro : RT @TV2000it: #Oksana, giovane mamma #ucraina,che ha pregato #Rosario per la #pace con #PapaFrancesco Volontaria della comunità di #SantaS… - magicaGrmente22 : RT @wbfe: Uber dopo un video in cui i rifugiati ucraini picchiano i tassisti a Vienna, si rifiuta di trasportare ucraini -