Grey's Anatomy: arriva lo spin off con loro? La voce (Di mercoledì 1 giugno 2022) Grey's Anatomy: Jesse Williams e Sarah Drew vorrebbero uno spin off sulla famiglia Avery. Cosa ne pensate di questa idea? Giovedì scorso sono andate in onda le ultime due puntate di una delle serie più seguite, Grey's Anatomy. Il finale di stagione è anche la puntata numero 400 dello show. Si ha avuto modo di rivivere tutti i momenti, belli e brutti, che Meredith Grey ha vissuto ed i fan hanno avuto modo di rivedere i personaggi morti durante le stagioni, come Lexie e Derek, ma anche personaggi molto amati ed importanti per la protagonista che hanno deciso, invece, di andare via, come Cristina e Alex. Grey's Anatomy: uno spin off sulla famiglia Avery? (Fonti Web)Nell'ultima puntata, però, hanno fatto ritorno Jesse Williams e Sarah ...

