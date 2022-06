Drusilla Foer su Rai2 | ecco quale programma condurrà

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ci sarà anchenel ricco panel di conduttrici arruolate per la seconda rete Rai. Oltre le confermate Simona Ventura e Paola Perego alla guida della seconda stagione di Citofonare, il direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta ha chiamato a rapporto anche: Alessia Marcuzzi, Caterina Balivo, Elisa Isoardi, Mara Maionchi ed infine, come già scritto,. Mrs.sarà al timone di un titolo storico della Rai, Almanacco Del Giorno Dopo, andato regolarmente in onda dal 1976 al 1994 come traino del Tg1. In questola conduttrice raccontava il santo del giorno (!) e quando sorgeva e tramontava il sole (!). Unsulla carta anacronistico ma voluto fortemente da, ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Drusilla Foer: 'Sogno un Papa donna, i bagni senza distinzione di sesso, i piccoli teatri al posto di H&M' - Raiofficialnews : Tra poco, la conferenza di presentazione dell’intrattenimento estivo #Rai con i nuovi conduttori @Drusilla_Foer,… - Raiofficialnews : “L’Almanacco è stata una trasmissione iconica per la nostra generazione. Sarà una sfida approfondire e sollecitare… - FrancePadula67 : Non vedo l'ora!!! @Drusilla_Foer ?? ?? ?? @RaiDue - GiannaPascucc11 : @Raiofficialnews @Drusilla_Foer @RaiDue Anch’io ti seguirò -

Proposte che vanno dall' Almanacco del giorno dopo , storico programma della Rai rivisitato in chiave moderna da, agli artisti di strada scovati ed accolti in studio da Nek ; da un ...e l'Almanacco/ "Mi manca ogni tanto la sregolatezza dei miei errori" Max Giusti e l'amore per la moglie Benedetta Bellini L'incontro con Benedetta ha fatto capire subito a Max quanto ...Graditi ritorni, novità e show nel prime time estivo della Rai. Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi che terranno ...L'ARTICOLO Palinsesto estivo Rai, arriva l'Almanacco di Drusilla E a riportarlo in tv, dal 6 giugno tutte le sere su Rai 2, sarà Drusilla Foer. 'Siamo entrati in punta di piedi in questa trasmissione ...