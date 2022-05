Draghi incassa tetto a prezzo gas | gelo su Salvini a Mosca

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Bruxelles, 1 giu. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - Vede luci ma anche ombre il premier Mario, reduce da una due giorni di fuoco a Bruxelles, dove l'Europa salva la faccia in zona Cesarini sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. "È stato un Consiglio europeo un po' lungo ma siamo abbastanza soddisfatti dai risultati", dice aprendo la conferenza stampa che accompagna la fine del summit prima del rientro a Roma. L'Italia segna un punto sul price cap al gas, una battaglia portata avanti da Palazzo Chigi in squadra con il ministero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani. Gli sherpa domenica scorsa avevano già portato a casa il risultato, ma oggi il Consiglio europeo lo ha validato, apponendo il disco verde nelle conclusioni finali del vertice. "Siamo stati accontentati", rivendica il presidente del Consiglio spiegando ai cronisti ...

