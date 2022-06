Dalla Banca centrale un assist alle politiche del governo. Scrive Zecchini (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dagli anni Sessanta fino all’ingresso nell’Unione Monetaria Europea l’appuntamento annuale con le Considerazioni del governatore della Banca d’Italia ha rappresentato un importante evento mediatico per guardare in controluce lo stato dell’economia e la bontà delle politiche governative. Vi si trovavano analisi delle debolezze del sistema economico, proposte e raccomandazioni, il tutto in un linguaggio felpato e minuziosamente calibrato. Negli ultimi venti anni l’importanza dell’evento è andata scemando sia per l’emergere di diverse altre analisi rilevanti ed approfondite, in specie, il Documento di Economia e Finanza del Mef e il Rapporto e le Raccomandazioni della Commissione Europea, sia per i molti incontri a livelli di ministri e capi di governo, in cui si definiscono indirizzi e misure di politica economica, nonché per le altre ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dagli anni Sessanta fino all’ingresso nell’Unione Monetaria Europea l’appuntamento annuale con le Considerazioni del governatore dellad’Italia ha rappresentato un importante evento mediatico per guardare in controluce lo stato dell’economia e la bontà dellegovernative. Vi si trovavano analisi delle debolezze del sistema economico, proposte e raccomandazioni, il tutto in un linguaggio felpato e minuziosamente calibrato. Negli ultimi venti anni l’importanza dell’evento è andata scemando sia per l’emergere di diverse altre analisi rilevanti ed approfondite, in specie, il Documento di Economia e Finanza del Mef e il Rapporto e le Raccomandazioni della Commissione Europea, sia per i molti incontri a livelli di ministri e capi di, in cui si definiscono indirizzi e misure di politica economica, nonché per le altre ...

