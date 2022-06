Cade nella cisterna, grave un bimbo - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) FERRARA Un bambino di appena quattordici mesi sta lottando per la vita all'ospedale di Cona, dove è stato ricoverato d'urgenza dopo essere finito in una cisterna adibita alla raccolta di oli esausti. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) FERRARA Un bambino di appena quattordici mesi sta lottando per la vita all'ospedale di Cona, dove è stato ricoverato d'urgenza dopo essere finito in unaadibita alla raccolta di oli esausti. ...

Pubblicità

riotta : Cade ogni giorno un centinaio di soldati #Ucraina nella guerra russa di Putin, famiglie in lutto senza un perché. - neri_elisa : RT @armando_50: @Sofiajeanne @DiDonadice A volte chi studia studia per sé e cade nella trappola del narcisismo, e perde il contatto con gli… - RNiallDMartin : RT @TranslateWarIT: Ieri sera a #Chornobaivka i rashisti hanno aperto una nuova stagione, - Aleksey Arestovich, consigliere del capo dell'… - FumusXse : @OlgaProzorov Tipo l'albero che cade nella foresta e nessuno lo sente, fa rumore ? Tipo la grazia che non si specch… - armando_50 : @Sofiajeanne @DiDonadice A volte chi studia studia per sé e cade nella trappola del narcisismo, e perde il contatto… -