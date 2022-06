Barbie | Simu Liu | Ho dovuto fare la ceretta totale | ora ammiro di più le donne

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel cast del filmci sarà anche l'attoreLiu che ha rivelato di essere stato costretto a farsi lasu tutto il corpo.Liu ha svelato che per recitare nel filmhasottoporsi a una. La star di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli sembra infatti abbia la parte di un'altra versione di Ken coinvolta nella storia, oltre a quella affidata a Ryan Gosling. In un'intervista rilasciata a The Independent,Liu ha parlato del film dispiegando: "Farmi laè stata un'educazione, per dire il minimo. Senza alcun dubbio è stata una delle esperienze più dolorose della mia vita". L'attore ha quindi aggiunto: "Ho una nuova ammirazione per le ...

Il cast include Ryan Gosling (nella parte di Ken), America Ferrera, Liu e Kate McKinnon. La trama di non è ancora stata svelata, ma secondo le prime indiscrezioni si tratta di una ... Nel cast di '' - questo il film di cui stiamo parlando - ci sono anche Will Ferrell, Liu, Ryan Gosling, America Ferrera ed Emma Mackey. A questi nomi si aggiunge ora quello di Dua Lipa.