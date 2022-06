(Di mercoledì 1 giugno 2022) Arriva dal colosso tech di Redmond unsu, noto strumento per l’analisi dei dati. SarannodelleIl pacchettoOffice è una delle suite di applicazioni più usate al mondo ed è spesso sotto la nostra attenzione. Recentemente la multinazionale leader nel settore con sede a Redmond ha effettuato unsu. L’impresa ha dichiarato che tre prodotti disponibili per il noto programma per la visualizzazione e l’analisi dei dati saranno eliminati a causa del loro scarso utilizzo. Chiaramente il colosso americano non lo dichiara in modo diretto!afferma che Money, la tipologia di dati Wolfram ed altre applicazioni partner non sono tra le aree ...

Advertising

tuttoteKit : Annuncio su #Microsoft Excel: verranno rimosse funzionalità #MicrosoftExcel #tuttotek - follower_games : Aspettando l'annuncio di una data per i probabili direct di nintendo e microsoft così - capuanodanilo : A pochi giorni dall'annuncio al #MSBuild2022, sono entusiasta di annunciare la nascita del nuovo gruppo ufficiale M… - infoitscienza : Le app Android arrivano su Windows 11: l'annuncio di Microsoft - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Il ministro per la Trasformazione digitale ucraino,Fedorov,annuncia che Microsoft aiuterà Kiev a documentare i crimini… -

tuttoteK

... nonostante i 10 miliardi di utile netto realizzati nel trimestre, per l'di un calo sui ... le Big Tech , già citate in precedenza, ovvero Apple,, Alphabet - Google, Amazon e Meta - ...Si attendeva soltanto l'ufficiale di, arrivato puntualmente in occasione della prima giornata di giugno: sono stati svelati tutti i nuovi giochi gratis Xbox in arrivo questo mese grazie alla promozione ... Annuncio su Microsoft Excel: verranno rimosse funzionalità La notizia era passata un po' in sordina quando Dring ha annunciato che PS5 è stata ... ma numericamente la piattaforma next-gen Microsoft ha fatto meglio di quella Sony negli ultimi cinque ...In questo caso è Microsoft a scaldare il clima lasciando sul sito dell ... Difficile, molto difficile non credere che il 12 giugno durante lo Showcase sarà annunciata qualche novità per i controller ...