Ultime Notizie – Difesa Ue, Draghi: “I generali facciano sforzo di parlarsi di più” (Di martedì 31 maggio 2022) “Per la Difesa noi spendiamo più di tre volte di quanto spende la Russia” ed è “stupefacente che l’Europa importi armi dal resto del mondo per il 60%. Bisogna in qualche modo coordinarsi ma per questo tipo di operazioni ci vuole tempo” e andrebbe anche capito se ci sia “la necessità di importare certe cose”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. “L’impressione è che, come sempre in questo settore, l’indirizzo della scelta delle armi, di cosa comprare e dove comprare sia tutta nazionale ed è una prerogativa gelosamente custodita dai generali, quindi facciano uno sforzo per parlarsi di più e capiscano che sono tutti soldi nostri”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) “Per lanoi spendiamo più di tre volte di quanto spende la Russia” ed è “stupefacente che l’Europa importi armi dal resto del mondo per il 60%. Bisogna in qualche modo coordinarsi ma per questo tipo di operazioni ci vuole tempo” e andrebbe anche capito se ci sia “la necessità di importare certe cose”. Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. “L’impressione è che, come sempre in questo settore, l’indirizzo della scelta delle armi, di cosa comprare e dove comprare sia tutta nazionale ed è una prerogativa gelosamente custodita dai, quindiunoperdi più e capiscano che sono tutti soldi nostri”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - VeraNotizia : Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 24.267 nuovi casi (-21,8% in 7 giorni) e 66 vittime I dati del bo… - siviaggia : ?? Dal #1giugno diremo addio a una delle ultime restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi: una nov… - zazoomblog : Ultime Notizie – Spazio Bernardini (ArianeGroup):”Subito più regole o sarà un Far West” - #Ultime #Notizie #Spazio… - LaviniaGuerrier : RT @NuovoFaceMag: ???? ???????????? ???? ?????????????? ???? • La #Russia continua la sua avanzata, lenta e devastante, nel #Donbass; • A #Severodonetsk 12mi… -