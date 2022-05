Tottenham | ufficiale l’arrivo di Perisic Il saluto all’Inter

(Di martedì 31 maggio 2022) Con un post sul proprio profilo Instagram Ivanha annunciato il suo addio all'Inter. Per lui pronta una nuova avventura in Premier.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TOTTENHAM, UFFICIALE L'ARRIVO DI IVAN PERISIC Il croato lascia l'Inter, contratto fino al 2024… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? 'Onorato di aver fatto parte di questo club, è stato indimenticabile' ?? Ivan #Perisic dice addio al… - spaziocalcio : Il saluto di Ivan #Perišic all'#Inter dopo l'ufficialità del suo trasferimento al #Tottenham - NMercato24 : Perisic al Tottenham: è UFFICIALE. #Calciomercato #31Maggio - TicinoGazzetta : Ufficiale: Ivan Perisic ha firmato per il Tottenham di Conte -

Calciomercato Inter news/ Bernardeschi può sostituire Perisic (ultime notizie) PERISIC AL: ÈArrivato nell'estate 2015 dal Wolfsburg per poco meno di 20 milioni di euro, Ivan ...E' l'ora dei saluti per Ivan Perisic: ufficializzato proprio oggi daldi Antonio Conte . Ci sono le parole di addio all' Inter , con cui ha condiviso tanto in questi anni, al termine forse della sua migliore stagione in nerazzurro. Sui social, il guizzante ...Ivan Perisic, protagonista assoluto dell'ultima stagione dell'Inter conclusa con la conquista di due trofei, giocherà nel Tottenham dove ritroverà il tecnico Antonio Conte. All'annuncio del club ingle ...Le prime parole di Ivan Perisic da nuovo calciatore del Tottenham Ivan Perisic è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Il laterale croato ha firmato con gli Spurs fino al 30 giugno 2024. L'e ...