Super stipendio di luglio 2022: aumento con rimborso 730 e bonus 200 euro (Di martedì 31 maggio 2022) Buone notizie in arrivo per i lavoratori dipendenti. L'introduzione del bonus 200 euro unito ai rimborsi 730 e alla quattordicesima mensilità porteranno ad un "Super stipendio" di luglio 2022. Partiamo dal sussidio riconosciuto, a determinate condizioni economiche, con la retribuzione erogata nel prossimo mese di luglio, al fine di contrastare gli effetti economici della guerra in Ucraina, pari appunto a 200 euro netti. Si passa poi al rimborso delle imposte risultante dalla dichiarazione dei redditi, previsto a partire dalla retribuzione di competenza di luglio. A tutto questo si aggiunge la quattordicesima mensilità, riconosciuta da determinati contratti collettivi, che ne disciplinano l'importo e la scadenza di ...

