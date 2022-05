"Stroppa il nostro Ibra. Ora lo stadio" (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente del Monza, Paolo Berlusconi, e la partita storica: "Spento il telefono e guardato un film..." Leggi su ilgiornale (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente del Monza, Paolo Berlusconi, e la partita storica: "Spento il telefono e guardato un film..."

Pubblicità

BiffiLuca : @RoBaPe69 @pino_nostro @depofoto @Kataklinsmann Il Monza ha una bella rosa folta per la serie B ma non un grande la… - monza_news : #Stroppa: ‘Mancuso una freccia in più nel nostro arco’ - karda70 : RT @Lega_B: Era il 1987, il calcio italiano ancora pativa la delusione Mondiale maturata un anno prima, e si avvertiva le necessità di rimp… - Lega_B : Era il 1987, il calcio italiano ancora pativa la delusione Mondiale maturata un anno prima, e si avvertiva le neces… -

Sacchi: 'Stroppa e Ancelotti Al Milan erano professori' Commenta per primo 'Il successo di Stroppa come allenatore Quando lasciai il Milan dissi ai giocatori. 'adesso siete tutti professori'. perché credo che il calcio si giochi con la mente, il nostro ... Sacchi: 'Ancelotti e Stroppa Al Milan erano professori' "Il successo di Stroppa come allenatore Quando lasciai il Milan dissi ai giocatori. 'adesso siete tutti professori'. perché credo che il calcio si giochi con la mente, il nostro medico aveva ... ilGiornale.it "Stroppa il nostro Ibra. Ora lo stadio" «Ho spento i telefoni e ho guardato un film. Li ho riaccesi solo dopo l'orario dei supplementari. Non potevo sottoporre il mio cuore a patimenti e l'andamento della partita mi ha poi detto che ho fatt ... Sacchi elogia Ancelotti e Stroppa: "Al Milan erano professori" MILANO - Carlo Ancelotti e Giovanni Stroppa sono stati giocatori di Arrigo Sacchi ai tempi del Milan e proprio l'allenatore ha voluto esaltare i recenti successi dei due allenatori. Ai microfoni di Ra ... Commenta per primo 'Il successo dicome allenatore Quando lasciai il Milan dissi ai giocatori. 'adesso siete tutti professori'. perché credo che il calcio si giochi con la mente, il..."Il successo dicome allenatore Quando lasciai il Milan dissi ai giocatori. 'adesso siete tutti professori'. perché credo che il calcio si giochi con la mente, ilmedico aveva ... "Stroppa il nostro Ibra. Ora lo stadio" «Ho spento i telefoni e ho guardato un film. Li ho riaccesi solo dopo l'orario dei supplementari. Non potevo sottoporre il mio cuore a patimenti e l'andamento della partita mi ha poi detto che ho fatt ...MILANO - Carlo Ancelotti e Giovanni Stroppa sono stati giocatori di Arrigo Sacchi ai tempi del Milan e proprio l'allenatore ha voluto esaltare i recenti successi dei due allenatori. Ai microfoni di Ra ...