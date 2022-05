Sole 24 Ore | ex direttore Napoletano condannato a 2 anni e 6 mesi

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hannoa 2e 6l’exdel24 Ore Roberto, imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie ‘gonfiate’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fattoquotidiano : L’ex direttore de Il Sole 24 ore Roberto Napoletano condannato a due anni mezzo - sole24ore : Smart workers in vacanza? Ecco le migliori destinazioni per una #workation | Post di @rosy_abruzzo, Public Relation… - AmorosoOF : Amicizia, passione, nuove conoscenze, amore, un paio d’ore di sonno, musica, albe meravigliose e nottate lunghe… M… - FPuggini : RT @fattoquotidiano: L’ex direttore de Il Sole 24 ore Roberto Napoletano condannato a due anni mezzo - xblunotte : RT @fattoquotidiano: L’ex direttore de Il Sole 24 ore Roberto Napoletano condannato a due anni mezzo -

Il Sole 24 ORE

L'intesa tra i leader europei per uno stop parziale all'import del petrolio russo sta spingendo i prezzi dell'oro nero (Il24Radiocor) - La corsa dell' inflazione, che in Europa a maggio ha ...Fondamentale è anche posizionare i tubi lontano dal. Ma soprattutto isolarli termicamente da ... Un elettrodomestico che se usato nel modo giusto e nelleserali potrebbe anche aiutarci a ... Auto elettriche, la filiera italiana adesso è pronta (Lapresse) Un dipendente del Comune di Palermo addetto al Servizio Tributi entrava nel servizio informatico per ridurre o annullare l’imposizione fiscale IMU/TARI a familiari e amici. Le ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - 'Oggi Generali e' leader delle assicurazioni in Europa: non e' una debolezza ma la nostra forza. Peraltro, in questi ultimi anni abbiamo lavorato per ...