Petrolio russo | Borrell | “Mosca dovrà abbassare i prezzi | lo scopo è che facciano più fatica a finanziare la guerra”

(Di martedì 31 maggio 2022) “Certamente non possiamo impedire alla Russia di vendere il proprioa qualcun altro, non siamo così potenti. Ma noi siamo il cliente più importante per la Russia. Dovranno cercarne un altro e sicuramente dovrannoil prezzo. Loè che i russi ottengano meno risorse finanziarie per alimentare la macchina da. E questo accadrà sicuramente”. Sono le parole di Josep, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, a margine della seconda giornata del Consiglio europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ora abbiamo un piano per interrompere l'acquisto di oltre il 90% delentro la fine dell'anno, compreremo il 90% in meno", le parole di Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli ...Nove miliardi al'Ucraina per le esigenze immediate e l'avvio della ricostruzione e soprattutto finalmente l'intesa all'interno dell'Unione per l'embargo al. Il risultato della riunione del Consiglio europeo è arrivata a tarda sera e ha dato semaforo verde alla nuova tornata di sanzioni contro Mosca . In particolare l'importanza della ...Martedì, 31 maggio 2022 Home > aiTv > Ue trova accordo su embargo petrolio russo: stop a 90% entro 2022 Milano, 31 mag. (askanews) - L'Unione europea ha trovato un accordo per bandire il petrolio russ ...A sorpresa, durante la notte i 27 hanno raggiunto un'intesa sull'embargo al petrolio russo al termine di una lunga trattativa.