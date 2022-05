“Orto Sonoro”, appuntamento a Napoli con la Nuova Orchestra Scarlatti (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domenica 5 giugno 2022, dalle ore 17.30 alle 19.30, si terrà la IV Edizione di “Orto Sonoro, un suono per ogni pianta”, presso il Real Orto Botanico di Napoli in Via Foria 223, con l’Orchestra Scarlatti Junior e la Scarlatti per Tutti. Torna, con la sua originale formula, la IV Edizione di “Orto Sonoro, un suono per ogni pianta”, con i giovanissimi strumentisti dell’Orchestra Scarlatti Junior, cuore pulsante della Comunità delle Orchestre Scarlatti, e i musicisti amatoriali di ogni età della Scarlatti per Tutti, che a partire dalle ore 17.30 daranno vita a vari gruppi musicali disseminati lungo i suggestivi percorsi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Domenica 5 giugno 2022, dalle ore 17.30 alle 19.30, si terrà la IV Edizione di “, un suono per ogni pianta”, presso il RealBotanico diin Via Foria 223, con l’Junior e laper Tutti. Torna, con la sua originale formula, la IV Edizione di “, un suono per ogni pianta”, con i giovanissimi strumentisti dell’Junior, cuore pulsante della Comunità delle Orchestre, e i musicisti amatoriali di ogni età dellaper Tutti, che a partire dalle ore 17.30 daranno vita a vari gruppi musicali disseminati lungo i suggestivi percorsi ...

