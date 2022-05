“Non c’è stato niente da fare”. La principessa trovata morta in casa, giallo sulla sua fine (Di martedì 31 maggio 2022) Kasia Gallanio, morta ex principessa del Qatar. La polizia della Costa del Sol indaga sulla sua morte misteriosa, era l’ex moglie dello zio dell’emiro del Qatar ed ex principessa dell’emirato. Il corpo di Kasia Gallanio, 45 anni, è stato scoperto domenica dalla polizia. L’ex sceicca un tempo viveva a Parigi in una residenza di 5.000 metri quadrati da dove è fuggita con le sue due figlie gemelle di 17 anni, Noûr e Louna. Fonti della polizia affermano che all’inizio del 29 maggio il corpo di una donna di 46 anni è stato trovato nella sua casa di Marbella senza segni di violenza. L’accesso alla casa è avvenuto su richiesta di una delle sue figlie. Aveva contattato le autorità dopo aver trascorso quattro giorni cercando di contattare sua madre senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Kasia Gallanio,exdel Qatar. La polizia della Costa del Sol indagasua morte misteriosa, era l’ex moglie dello zio dell’emiro del Qatar ed exdell’emirato. Il corpo di Kasia Gallanio, 45 anni, èscoperto domenica dalla polizia. L’ex sceicca un tempo viveva a Parigi in una residenza di 5.000 metri quadrati da dove è fuggita con le sue due figlie gemelle di 17 anni, Noûr e Louna. Fonti della polizia affermano che all’inizio del 29 maggio il corpo di una donna di 46 anni ètrovato nella suadi Marbella senza segni di violenza. L’accesso allaè avvenuto su richiesta di una delle sue figlie. Aveva contattato le autorità dopo aver trascorso quattro giorni cercando di contattare sua madre senza ...

