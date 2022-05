Nintendo Switch Lite, a breve un nuovo modello ultra-portatile e con display OLED (Di martedì 31 maggio 2022) Nintendo rincara la dose dei modelli di Switch, e lo fa con un nuovo modello della gamma Lite. La versione ultra-portatile, senza dock e senza la possibilità di cambiare i joy-con, è pronta per un refresh che prende in prestito alcuni componenti del modello top. Nintendo Switch Lite vs Nintendo Switch – 310522 www.computermagazine.itGiunti al quinto anno e poco più dalla nascita di Nintendo Switch, la console ibrida giapponese è pronta a dare il benvenuto ad un nuovo, interessante modello. In uscita tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, stando a quanto riportato dalla leaker Tiffany Treadmore, con ... Leggi su computermagazine (Di martedì 31 maggio 2022)rincara la dose dei modelli di, e lo fa con undella gamma. La versione, senza dock e senza la possibilità di cambiare i joy-con, è pronta per un refresh che prende in prestito alcuni componenti deltop.vs– 310522 www.computermagazine.itGiunti al quinto anno e poco più dalla nascita di, la console ibrida giapponese è pronta a dare il benvenuto ad un, interessante. In uscita tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, stando a quanto riportato dalla leaker Tiffany Treadmore, con ...

