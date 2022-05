Navalny, contro di me un nuovo procedimento penale (Di martedì 31 maggio 2022) Il rivale numero uno di Vladimir Putin, Alexei Navalny, afferma che nei suoi confronti è stato aperto un nuovo procedimento penale: lo riportano Novaya Gazeta Europa e la Bbc in russo citando un post ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Il rivale numero uno di Vladimir Putin, Alexei, afferma che nei suoi confronti è stato aperto un: lo riportano Novaya Gazeta Europa e la Bbc in russo citando un post ...

Pubblicità

lucianonobili : “Il vostro sistema si basa sulla paura. Temervi è un crimine contro il futuro e i nostri figli. Negli ultimi anni,… - CarlMar29373300 : RT @MediasetTgcom24: Navalny: 'Nuovo procedimento contro di me, rischio fino a 15 anni' #Navalny - FatimaCurzio : RT @LaStampa: Russia, Navalny: “Contro di me aperto un nuovo processo” - LaStampa : Russia, Navalny: “Contro di me aperto un nuovo processo” - MediasetTgcom24 : Navalny: 'Nuovo procedimento contro di me, rischio fino a 15 anni' #Navalny -