“I viaggi del cuore” | edizione speciale con don Davide Banzato

(Di martedì 31 maggio 2022) Dopo anni di successo su Rete4, ora “Idel” sta per tornare su Canale 5. Il programma è un format culturale e spirituale che racconta le bellezze, la storia, l’arte e le tradizioni attraverso le mete spirituali in vari Paesi del Mondo, con testimonianze di vita e approfondimenti tematici con esperti e scrittori. A condurre, don. Presente in ogni puntata la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana per approfondimenti di attualità. La presenza di Missioni don Bosco racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo nei vari Continenti in cui i Salesiani operano da sempre in prima linea e in particolar modo in questo periodo, in Ucraina. Le puntate andranno in onda ogni domenica mattina alle 09.00 su Canale5 dal 5 giugno ...