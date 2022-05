Finisce in acqua col camion, operaio muore a Cagliari (Di martedì 31 maggio 2022) Incidente sul lavoro mortale questa mattina nell'area portuale di Cagliari. Un operaio 60enne di Maracalagonis (Città metropolitana ci Cagliari) è caduto con il camion in acqua ed è morto, lungo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Incidente sul lavoro mortale questa mattina nell'area portuale di. Un60enne di Maracalagonis (Città metropolitana ci) è caduto con ilined è morto, lungo il ...

Finisce in acqua col camion, operaio muore a Cagliari Incidente sul lavoro mortale questa mattina nell'area portuale di Cagliari. Un operaio 60enne di Maracalagonis (Città metropolitana ci Cagliari) è caduto con il camion in acqua ed è morto, lungo il pontile del Villaggio Pescatori, in località Giorgino, alla periferia del capoluogo. Per ricostruire la dinamica dell'incidente stanno lavorando gli specialisti dello ...